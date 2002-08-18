Коноплянка може продовжити кар'єру в Еспаньйолі та готовий заради цього йти на поступки

Український вінгер Шальке Євген Коноплянка докладає зусиль, щоб покинути німецьку Бундеслігу.

Батько Євгена Коноплянки, який є його агентом, запропонував послуги свого сина Еспаньйолу. Каталонський клуб наразі вивчає можливість такого трансферу, але ще не контактував з Шальке щодо гравця збірної України, повідомляє ведучий радіо Tiempo de Espanyol Хав'єр де Аро.

На заваді такого переходу може стати висока зарплата Коноплянки, який в Німеччині отримує на рівні одного з найбільш високооплачуваних гравців Еспаньйола Дієго Лопеса (близько 2,5 млн євро). Втім, українець нібито готовий піти на зниження своїх доходів заради того, щоб змінити клуб.

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Євген досі хоче покинути Бундеслігу, а пріоритетним варіантом розвитку кар'єри бачить Іспанію. Тому його батько вийшов на посередників, які забезпечили контакт з Еспаньйолом. Якщо "папуги" зацікавляться Коноплянкою, тоді розпочнуть переговори з Шальке. Мова йде лише про оренду гравця, адже каталонці не можуть собі дозволити придбання українця.

Нагадаємо, що Коноплянка виступав у Прімері за Севілью, звідки перейшов у Шальке. У минулому сезоні він провів за "кобальтових" 30 матчів у всіх турнірах і забив 6 голів.

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