Маріуполь переміг Юргорден та пройшов до наступного раунду кваліфікації Ліги Європи

Гол Фоміна з пенальті у додатковий час приніс Маріуполю перемогу над Юргорденом та вийшов у 3-й раунд кваліфікації Ліги Європи.

Юргорден з перших секунд заволодів м'ячем та ініціативою, в той час як у Маріуполя на старті контргра зовсім не йшла. Вже на 3-й хвилині Рінг опинився між центрбеками Маріуполя та мав шанс замкнути простріл з правого флангу, однак не встиг розібратися у ситуації та втратив м'яч. На 16-й хвилині тиск шведів вилився у штрафний з метрів 25-ти, однак хитрий удар Мрабті потягнув Худжамов. На цьому шведи, по суті, і зупинились; Маріуполь зумів відвести гру від власних воріт та нав'язати гостям силову боротьбу. Найяскравішим моментом у першому таймі азовців був прохід Піхальонком двох захисників у штрафному, який завершився слабеньким ударом повз ворота.

Другий тайм почався активніше, однак Юргорден так само мав лише напівмоменти на кшталт удару головою у виконанні Ольссона на 60-й хвилині, коли швед на своєму шляху розбив Бикову обличчя. Розплата за такий футбол прийшла вже через три хвилини – і знову в центрі уваги опинився Ольссон, який виніс подачу у штрафний прямо на Олександра Піхальонка. Той змістився з флангу до штрафного та завдав удару з-за його меж – м'яч рикошетом від капітана Юргордена пішов у протихід Ісакссону та влетів у ворота! 1:0! Правда, довго тріумфувати не довелося: Баджі, який весь матч шукав свій момент, постійно пробиваючи та йдучи на будь-які м'ячі, на 77-й хвилині таки добився свого. Після подачі з правого флангу м'яч заметушився по штрафному Маріуполя, однак гості першими встигли розібратися у ситуації, після чого Радетінац віддав на Баджі – а той ударом з кількох метрів відновив рівний рахунок. 1:1.

До кінця другого тайму нічого дійсно гольового команди не створили, а от екстра-тайми відзначилися досить веселим футболом. Першим хід зробив Маріуполь: на 95-й хвилині Мрабті сфолив недалеко від власного штрафного, а Тищенко завдав прямого удару зі стандарту. Голкіпер Ісакссон відбив м'яч перед собою, а Биков пішов на добивання, але отримав по ногах. Арбітр вказав на "точку", після чого Фомін впевнено реалізував пенальті – 2:1! Втім, через 10 хвилин Маріуполь мав пропускати, якби не фантастична гра Худжамова, який парирував два удари поспіль – спочатку від Баджі, який пішов під саму стійку, а потім від Ольссона, який тут же з метру влучив під ногу Рустаму і не забив!

Другий екстра-тайм відзначався великою кількістю боротьби. Маріуполь міг навіть забивати ще, однак удар Вакули з гострого кута після обіграшу захисника у штрафному взяв Ісакссон, а дальній постріл Кирюханцева пройшов повз ворота. Юргорден, не дивлячись на тиск, так і не зміг забити у відповідь, тому фінальний свисток зафіксував красиву перемогу Маріуполя, який у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи чекає на переможця пари Бордо – Вентспілс.

Ліга Європи, 2-й раунд кваліфікації, матч-відповідь

Маріуполь – Юргорден – 2:1 (за сумою двох матчів – 3:2)

Голи: Піхальонок, 63, Фомін, 97 (пен) – Баджі, 77