Вітор Буено прокоментував перехід у Динамо

Новачок київського Динамо Вітор Буено поділився враженнями від трансферу до складу віце-чемпіона України.

"Я дуже радий, що гратиму за київське Динамо. Виступати в Європі було моєю мрією. Я прийшов до великого клубу, клубу з історією. Вже бачив гру киян. Це дуже кваліфікована команда, з якою, упевнений, ми будемо вигравати трофеї.

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Перша ціль для мене – потрапити до основного раунду Ліги чемпіонів. Наразі це основна мета нашої команди. А потім продовжувати плідно працювати та виграти національний чемпіонат. Уже сьогодні проведу перше тренування з моєю новою командою, добре поспілкуюся з головним тренером. Поговоримо про те, на якій позиції я принесу найбільшу користь команді. У Сантосі я грав на різних атакувальних позиціях, як у центрі поля, так і на флангах. Готовий грати на будь-якій позиції, там, де тренер вважатиме за краще мене використовувати.

Наслідки травми вже давно позаду. Пройшло достатньо часу, аби повністю відновитися та набрати форму, і в цьому році я повернувся до гри. Про травму давно не згадую, вже нічого не відчуваю і перебуваю у хорошій фізичній формі. Зараз готовий на 100 % до тренувань та ігор.

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Із колишніх гравців Динамо пригадую легендарного Андрія Шевченка, у дитинстві слідкував за його кар’єрою. Зараз тут виступають мої співвітчизники, Че Че та Сідклей, яким я часто протистояв у Бразилії. Я дуже задоволений, що тепер ми гратимемо разом, адже це гравці дуже високого рівня.

Зараз я вирішив обрати 20-й номер, який є для мене щасливим. Він приносив мені удачу ще коли я тільки розпочинав грати на дорослому рівні. Тож, сподіваюся, він допомагатиме мені і тепер", – цитує Буено офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, що київський клуб взяв бразильця в оренду на два сезони. Раніше повідомлялося, що Динамо зможе викупити хавбека за 10 млн євро.