"Динамо знайшло заміну Хацкевичу" – провокація тижня?

Деякі українські ЗМІ запустили дивовижну інформацію про потенційного наступника Олександра Хацкевича на посаді головного тренера київського Динамо.

Що сталось

Напередодні великий паблік у соцмережах Футбол України повідомив про те, що президент Динамо Ігор Суркіс начебто вже знайшов заміну Олександру Хацкевичу на посаді головного тренера клубу. Якщо білоруський наставник не зможе вивести віце-чемпіонів України у груповий етап Ліги чемпіонів, тоді його нібито замінить Сергій Ребров. "Суркіс спершу пропонував колишньому нападникові і тренерові Динамо місце радника президента, але той відмовився, повідомляють добре поінформовані джерела", – приблизно такий текст вийшов на сторінці пабліку.

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"Ребров підсиджує Хацкевича?" – з таким заголовком уже розродився інсайдом UA-Football. Видання теж посилається на джерела у клубі. Далі робиться певне припущення: мовляв Сергій Ребров після відходу з Аль-Ахлі став частим гостем на матчах Динамо. Спочатку поруч з фанатами, а потім у ВІП-ложі поближче до керівництва. Це начебто також знак, що Хацкевич не має права на помилку, вважає портал. Жодні інші джерела, відомі правдивістю своїх інсайдів, інформацію наразі не підтверджують.

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Чому це дивно

Олександр Хацкевич – один із найбільш незручних тренерів Динамо для донецького Шахтаря. Екс-півзахисник киян виграв відразу 4 матчі за 1 рік у Паулу Фонсеки, який здобув вдвічі менше перемог. Білоруський фахівець почав з перемоги в Суперкубку над "гірниками", а також взяв усі 6 очок на старті УПЛ. Якщо претензії і можуть бути, то хіба що до скромного стилю гри команди – усі перемоги по 1:0, а проти Львова нульова нічия трималась до компенсованого часу. Однак результат традиційно є тим, що не забувається. А він поки не дає жодних підстав для розмов про звільнення Хацкевича і пошуків його наступника.

Фанати Динамо традиційно кивають у бік Шахтаря. Мовляв, це все продовження інформаційної війни напередодні особистої битви команд, яка відбудеться уже завтра, 3 серпня. Коли говорять про "малий кредит довіри" до Хацкевича в такий момент, конспірологічних підозр не уникнути. Дивно, знаєте, коли Суркіс не звільнив свого тренера за відсутність трофеїв і Ліги чемпіонів у перший сезон, а тут після першого ж трофею і максимального результату захотів змінити наставника.

Та й навіть якщо щось і було, то чому це спливає саме зараз?! Канал "Футбол 1", якого динамівські фанати часто звинувачують у прошахтарській пропаганді, уже й сюжет підготував з реакцією вболівальників на таку чутку: нібито думки розділились навпіл.

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Екс-наставник Динамо та Аль-Ахлі в коментарі виданню 1927 висловився настільки різко, що це тільки збільшує сумніви у правдивості вищенаведених інсайдів.

"Це дурниця. Такі інсинуації розпускають спеціально перед матчем Динамо з Шахтарем. У мене не було розмов з президентом Динамо Ігорем Суркісом на цю тему. Він не пропонував мені жодних посад у структурі клубу".

А як думаєте ви: український футбол просто відверто працює у дусі іспанського із взаємними провокаціями з таборів двох борців за чемпіонство, чи в цій історії є доля правди і не варто шукати ніякої змови?