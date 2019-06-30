Головні новини футболу 29 червня: Швед дебютував за Селтік та вразив шотландських фанів, Шахов гратиме в Серії А

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 29 червня.

Україна

Олександр Хацкевич візьме на збори Динамо 28 гравців – деякі виконавці та потенційний новачок не потрапили у список.

Гравці збірної України Роман Яремчук та Роман Безус відзначились голами у другому поспіль контрольному матчі Гента.

Олександрія розгромила АЗ у спарингу в Нідерландах.

Трансфери

Євген Шахов став гравцем Лечче, який у сезоні 2019/20 гратиме в Серії А. Його екс-тренер у ПАОКу Разван Луческу покинув клуб та виплатив компенсацію.

Андрій Лунін може перейти у Бетіс на правах оренди. Втім, на шляху потенційного трансферу є ряд факторів, один з яких – Рома під керівництвом Паулу Фонсеки. Руслан Маліновський узгодив контракт із Сампдорією, проте італійці ще повинні домовитись із Генком.

Манчестер Юнайтед підписав Арона Ван-Біссаку – захисника Крістал Пелас. Угода розрахована на 5 років.

Світ

Мар'ян Швед дебютував за Селтік. Атакувальний хавбек збірної України відіграв 45 хвилин у товариському матчі проти австрійського Вінера. Шотландські фанати оцінили дії Шведа попри не надто велику кількість ігрового часу.

Визначились півфінальні пари Копа Амеріка-2019. До Бразилії та Аргентини приєднались Перу та Чилі, які в серії післяматчевих пенальті здолали Уругвай та Колумбію відповідно.