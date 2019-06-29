Яремчук і Безус у другому матчі поспіль відзначилися голами за Гент

Товариський матч проти Діккелвенне склався вдало для українських представників Гента.

Товариські матчі

Діккелвенне – Гент – 0:6

Голи: Берідзе, 3,4, Дерейк, 14, Ростед, 16, Яремчук, 18 Безус, 55

Гент завдяки голам Яремчука та Безуса знищив Мерелбеке у контрольному матчі

Бельгійський клуб без проблем впорався з аматорським Діккелвенне. Гент ще в першому таймі накидав супернику повну торбу м'ячів, серед яких варто відзначити гол нападника збірної України Романа Яремчука. Досягнення співвітчизника повторив і Роман Безус, який не проявив милосердя до багатостраждального опонента і таки вразив його ворота у другій половині.

Гент продовжує інтенсивно готуватися до наступного сезону. Нагадаємо, минулу першість команда Яремчука, Безуса і Пластуна закінчила на п'ятій сходинці.

Гол Безуса: