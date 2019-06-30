Главные новости футбола 29 июня: Швед дебютировал за Селтик и поразил шотландских фанов, Шахов будет играть в Серии А

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 29 июня.

Украина

Александр Хацкевич возьмет на сборы Динамо 28 игроков – некоторые исполнители и потенциальный новичок не попали в список.

Игроки сборной Украины Роман Яремчук и Роман Безус отличились голами во втором подряд контрольном матче Гента.

Александрия разгромила АЗ в спарринге в Нидерландах.

Трансферы

Евгений Шахов стал игроком Лечче, который в сезоне 2019/20 будет играть в Серии А. Его экс-тренер в ПАОК Разван Луческу покинул клуб и выплатил компенсацию.

Андрей Лунин может перейти в Бетис на правах аренды. Впрочем, на пути потенциального трансфера есть ряд факторов, один из которых – Рома под руководством Паулу Фонсеки. Руслан Малиновский согласовал контракт с Сампдорией, однако итальянцы еще должны договориться с Генком.

Манчестер Юнайтед подписал Арона Ван Биссаку – защитника Кристал Пэлас. Соглашение рассчитано на 5 лет.

Мир

Марьян Швед дебютировал за Селтик. Атакующий хавбек сборной Украины сыграл 45 минут в товарищеском матче против австрийского Винера. Шотландские фанаты оценили действия Шведа, несмотря на не слишком большое количество игрового времени.

Определились полуфинальные пары Копа Америка-2019. К Бразилии и Аргентине присоединились Перу и Чили, которые в серии послематчевых пенальти одолели Уругвай и Колумбию соответственно.