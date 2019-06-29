"Швед – найкращий гравець у світі": фанати Селтіка задоволені дебютом українця у переможному матчі "кельтів"

Мар'ян Швед провів дебютний поєдинок у складі Селтіка. Українець відіграв лише перший тайм у контрольному матчі проти австрійського Вінера, проте зумів залишити хороше враження.

Товариський матч

Вінер – Селтік – 1:2

Голи: Йозіч, 53 – Гріффітс, 56, Байо, 86

Атакувальний півзахисник збірної України Мар'ян Швед зіграв свій перший матч за Селтік, який готується до сезону в Австрії. Підопічні Ніла Леннона здобули вольову перемогу над місцевим Вінером.

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Екс-лідер Карпат, як і обіцяв тренер, вийшов у стартовому складі Селтіка. Швед діяв на позиції правого вінгера та кілька разів у своєму фірмовому стилі намагався пробити по воротах, проте без особливих успіхів. Забивати могли його партнери – двічі австрійців рятував каркас воріт., зокрема, після удару лідера команди Джеймса Форреста, який пробив у поперечину. Одного разу Швед розіграв класну комбінацію з партнерами та вивів на удар Макрегора, проте той не зумів забити. Перший тайм завершився безгольовою нічиєю.

На другу половину гри наставник "кельтів" Ніл Леннон змінив одразу 10 гравців, серед них і Шведа, після чого нарешті пішли голи. Рахунок відкрили австрійці – після штрафного удару у виконанні Йозіча м'яч опинився у воротах шотландців.

Втім, Селтік відігрався вже через 3 хвилини зусиллями Лейджа Гріффітса. Перемогу шотландцям приніс Вакун Байо, яким свого часу цікавилось київське Динамо. Івуарієць на останніх хвилинах зумів забити переможний м'яч.

Наступний поєдинок Селтік проведе 2 липня проти швейцарського Санкт-Галлена. А вже 9 липня на Шведа та компанію очікує перший офіційний матч сезону 2019/20 – суперником "кельтів" у рамках першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів стане боснійський Сараєво.

Що стосується Шведа, то за дебютні 45 хвилин у футболці нового клубу українець не розчарував. Звісно, гра Мар'яна, як і всього Селтіка, залишала бажати кращого, але варто зробити поправку на адаптацію до нової команди та країни, а також на те, що цей матч став першим для вінгера за останні майже 2 місяці.

Фанати Селтіка оцінили гру українця доволі позитивно – окремі прихильники взагалі були в захваті від дій Шведа. На думку вболівальників, вінгер збірної України додав грі команди хорошої швидкості.

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"Швед – найкращий гравець у світі. Він збирається виграти "Золотий м'яч".

"Дивився за Шведом 2 секунди і можу сказати, що він збирається виграти титул найкращого гравця року".

Watched shved for 2 seconds and can already confirm he is gony win player of the year — Jamie Murrie (@JamieMurrie) 29 червня 2019 р.

"Як ти міг зняти Шведа. Леннон аут", – обурюється один з уболівальників.

"Це тому, що зняли Шведа", – бідкається прихильник Селтіка під постом у клубному Twitter про пропущений командою гол.

"Оголосіть про пожиттєві контракти Шведа та Байо".