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Разван Луческу викупив свій контракт за 2 млн євро та покинув ПАОК – він виграв "золотий дубль"

09:40 212 Читать на русском
Разван Луческу викупив свій контракт за 2 млн євро та покинув ПАОК – він виграв "золотий дубль"
Разван Луческу / ФК ПАОК

Син Мірчі Луческу Разван після здобуття чемпіонства та Кубка Греції вирішив покинути ПАОК, за який в останньому сезоні виступав Євген Шахов.

ПАОК на своєму офіційному сайті повідомив, що Разван Луческу більше не є головним тренером команди. За інформацією грецьких ЗМІ, син екс-наставника Шахтаря Мірчі Луческу викупив свій контракт за 2 млн євро.

Шахов може приєднатись до Лечче на правах вільного агента, – журналіст

Також деякі джерела повідомляють, що румунський фахівець отримав пропозицію від однієї з арабських команд і продовжить кар'єру на Близькому Сході.

Нагадаємо, ПАОК у сезоні 2018/19 виграв "золотий дубль" (чемпіонат та національний Кубок).

Раніше повідомляли, що Луческу-молодший міг очолити Шахтар, але "гірники" у підсумку призначили Луїша Каштру.

Шахов після тріумфального сезону покидає ПАОК – питання зарплатні в новому контракті й пропозиція від іншого учасника ЛЧ

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Теги
Трансфери Разван Луческу Разван Луческу Світ Євген Шахов Євген Шахов ПАОК ПАОК
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