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Реал змінює плани щодо Луніна – українцю вже підшукали амбітний клуб, який готується послабити Фонсека

12:40 1312 Читать на русском
Реал змінює плани щодо Луніна – українцю вже підшукали амбітний клуб, який готується послабити Фонсека
Андрій Лунін змінить Реал на Бетіс?
Тарас Котів Тарас Котів

Голкіпер збірної України Андрій Лунін може перебратися в іспанський Бетіс, за який раніше грав його земляк Роман Зозуля. Шанси залишитися в Реалі на сезон 2019/20 невблаганно зменшуються

Поки Реал готує трансфер зірки Євро-2019 серед молодіжних збірних U-21, потроху вимальовується доля його голкіперів. Тібо Куртуа поза конкуренцією – бельгієць продовжить виконувати роль №1 у рамці. Навас, схоже, залишиться резервним стражем воріт.

Річ у тім, що ні Мадрид (костаріканець просить відпустити його безкоштовно та ще й з компенсацією за термін контракту), ні інші клуби не готові пристати на його значні фінансові вимоги. Кейлор проводить сімейну відпустку з капітаном "вершкових" Серхіо Рамосом разом з дружинами, тож це ще один сигнал – ніхто нікуди не збирається.

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Відтак початковий план щодо чемпіона світу зі збірної України U-20 також зазнає змін. Луніну, якого Реал хотів залишити у статусі другого воротаря, вже підшукали інший непоганий варіант працевлаштування. Основний голкіпер Бетіса Пау Лопес, якого також викликають до збірної Іспанії, зацікавив Рому.

Якщо 24-річний іспанець перебереться до Паулу Фонсеки (колишній наставник Шахтаря ще й переманює екс-захисника Барселони Бартру із севільського клубу), українець отримає шанс на оренду в цілком пристойний клуб, який в останньому сезоні обігрував на виїзді і Реал, і Барселону, але фінішував за межами єврокубків (10-е місце).

Відзначимо, що Бетіс просить за Лопеса 30 мільйонів євро (така сума відступних, прописана в контракті), а Рома готова викласти лише 20-25 плюс половину своїх прав на Санабрію і чекає, що Пау переконає керівництво свого клубу піти на поступки.

У разі відходу каталонського воротаря в команді залишається лише 29-річний Жоель Роблес, який раніше виступав за Атлетіко та Евертон – у сезоні 2018/19 він пропустив 18 голів за 19 матчів і видав 8 сухих матчів, ставши основним у Кубку Іспанії та Лізі Європи.

El Desmarque відзначає, що Лунін має декілька варіантів продовження кар'єри, але зараз найгучніший інтерес звучить від колишнього клубу Зозулі. Іспанські журналісти пишуть: "Правда полягає в тому, що його дебютний сезон у Прімері був не найкращим – лише 7 матчів у всіх турнірах та 7 пропущених голів". Тим не менше українця називають "одним з найперспективніших воротарів Європи". За інформацією ABC, щодо нього Реал вже отримав з добрих 20 запитів про оренду.

Конкурентом Луніна в боротьбі за трансфер у Бетіс може стати знаменитий мексиканець Гільєрме Очоа, який зараз є вільним агентом і бажає повернутися в Іспанію, де пограв за Малагу та Гранаду. Ще один цікавий варіант – Адріан, колишній партнер Ярмоленка у Вест Хемі, який також залишився без клубу. Інше ім'я у шорт-листі "вердібланкос" – Столе Дмітрієвскі з Райо Вальєкано.

Очевидно, що Реал наполягатиме на більших гарантіях гри в основі для свого таланта, який фактично втратив майже весь сезон у Леганесі. Чи зможе севільський клуб їх дати Луніну, те ще питання. Проблема в тому, що Мадрид не хоче включати право викупу українця в орендну угоду, відтак клуб, який його підпише, змушений буде через рік шукати нового кіпера. Утім, наразі вся ця історія лише на початковій стадії. Якщо у Роми не вистачить грошей, екс-голкіпера Дніпра та Зорі в Бетісі не буде.

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