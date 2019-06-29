Динамо вирушить на збори у складі 28-и гравців – Хацкевич не візьме кількох виконавців і потенційного новачка

Кияни визначились зі списком футболістів, які поїдуть в Австрію.

Вже завтра Динамо відправиться на міжсезонні збори, які традиційно пройдуть в Австрії і триватимуть до 14 липня.

Олександр Хацкевич візьме із собою 28-х гравців, інформує Dynamo.kiev.ua. Півзахисник Міккел Дуелунд приєднається до Динамо безпосередньо в Австрії, оскільки він затримався в складі молодіжної збірної Данії, яка грала на чемпіонаті Європи U-21.

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Крім того, білоруський тренер проігнорував захисника Микиту Кравченка, бразильського півзахисника Сідклея і нападника донецького Олімпіка Матара Дійє, який протягом останніх днів перебував в таборі "біло-синіх" на перегляді.

Повний список гравців:

Воротарі: Денис Бойко, Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Владислав Кучерук.

Захисники: Віталій Миколенко, Йосип Піваріч, Микита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Денис Попов, Ахмед Алібеков.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Карлос Де Пена, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Георгій Цітаішвілі, Міккел Дуелунд, Абдул Кадірі.

Нападники: Фран Соль, Артем Бєсєдін, Назарій Русин.

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