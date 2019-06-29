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Ван-Біссака офіційно став гравцем Манчестер Юнайтед

14:10 1144 Читать на русском
Ван-Біссака офіційно став гравцем Манчестер Юнайтед
Арон Ван-Біссака / фото із соцмереж

Оборонець Арон Ван-Біссака завершив свій перехід із лондонського Крістал Пелас до Манчестер Юнайтед.

21-річний оборонець став гравцем МЮ, повідомляє офіційний сайт клубу.

Крістал Пелас ледь не зірвав трансфер Ван-Біссаки в Манчестер Юнайтед, – Daily Mail

Ван-Біссака підписав із манкуніанцями контракт на 5 років. Угода також передбачає можливість продовження співпраці ще на рік. Трансфер правого захисника коштував Юнайтед орієнтовно 50 млн фунтів.

У сезоні 2018/19 Арон Ван-Біссака провів 35 матчів в АПЛ, у яких віддав 3 результативні передачі. На Олд Траффорд він має замінити ветерана Ешлі Янга та колишнього капітана Антоніо Валенсію, який вже повернувся на батьківщину.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Крістал Пелас Крістал Пелас Англія Головне Арон Ван-Біссака Арон Ван-Біссака Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Чемпіонату Англії
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