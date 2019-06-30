Копа Амеріка-2019: визначились півфінальні пари турніру

Завершилась стадія 1/4 фіналу Копа Амеріка-2019. До наступного етапу вийшли Бразилія, Аргентина, Чилі та Перу.

Бразилія, Аргентина, Чилі та Перу стали півфіналістами Копа Амеріка-2019. Боротьбу за трофей припинили Парагвай, Венесуела, Колумбія та Уругвай.

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У 1/2 фіналу Бразилія зіграє з Аргентиною (3 липня), а Перу – з Чилі (4 липня). Фінал Копа Амеріка пройде на бразильській Макарані 7 липня.

Нагадаємо, чинним переможцем турніру є збірна Чилі, яка вигравала останні два Копа Амеріка – у 2015 та 2016 роках. Обидва рази чилійці в серії післяматчевих пенальті обіграли Аргентину.

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