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Копа Амеріка-2019: визначились півфінальні пари турніру

00:17 958 Читать на русском
Копа Амеріка-2019: визначились півфінальні пари турніру
Копа Амеріка-2019: визначились півфінальні пари турніру

Завершилась стадія 1/4 фіналу Копа Амеріка-2019. До наступного етапу вийшли Бразилія, Аргентина, Чилі та Перу.

Бразилія, Аргентина, Чилі та Перу стали півфіналістами Копа Амеріка-2019. Боротьбу за трофей припинили Парагвай, Венесуела, Колумбія та Уругвай.

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У 1/2 фіналу Бразилія зіграє з Аргентиною (3 липня), а Перу – з Чилі (4 липня). Фінал Копа Амеріка пройде на бразильській Макарані 7 липня.

Нагадаємо, чинним переможцем турніру є збірна Чилі, яка вигравала останні два Копа Амеріка – у 2015 та 2016 роках. Обидва рази чилійці в серії післяматчевих пенальті обіграли Аргентину.

Копа Амеріка: Бразилія у серії пенальті перемогла Парагвай та вийшла у півфінал – динамівець визначив долю матчу

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Світ Головне Чилі Чилі Копа Амеріка Копа Амеріка-2019 Копа Амеріка-2019 Бразилія Бразилія Перу Перу Аргентина Аргентина
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