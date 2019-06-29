Олександрія несподівано розгромила АЗ в товариському матчі

Команда Володимира Шарана активно готується до сезону 2019/20 в Нідерландах.

Товариські матчі

АЗ Алкмаар – Олександрія – 0:3

Голи: Гречишкін, 21, Довгий, 56, Ковалець, 82

Склад Олександрії: Білик, потенційний новачок, Бухал, Бабогло, Лучкевич, Гречишкін, Банада, Ковалець, Сітало, Задерака, Протасов.

Бронзовий призер УПЛ впевнено розібрався з нідерландським АЗ.

В середині першого тайму Сітало вирвався на рандеву з голкіпером господарів, але був збитий. Дмитро Гречишкін впевнено реалізував пенальті. Підопічні Шарана на цьому не зупинились і оформили розгром вже в другому таймі.

Яремчук і Безус у другому матчі поспіль відзначилися голами за Гент

Спочатку Безбородько зіграв в стінку з Ковальцем, увірвався в штрафний майданчик і м'яко навісив у центр. Після серії заблокованих ударів м'яч дістався Олексію Довгому, який вколотив "круглого" у ворота.

В ендшпілі зустрічі той-таки Безбородько виграв верхове єдиноборство і скинув м'яч вперед, Ковалець знайшов дірку в редутах суперника, наздогнав м'яч і в один дотик на швидкості "парашутом" перекинув воротаря господарів.