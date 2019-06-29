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Шахов офіційно перейшов у Лечче

15:35 2618 Читать на русском
Шахов офіційно перейшов у Лечче
Євген Шахов / ФК Лечче

Півзахисник збірної України Євген Шахов став гравцем італійського Лечче. Екс-гравець Дніпра нарешті знайшов собі новий клуб.

Лечче на своєму офіційному сайті повідомив про перехід українського півзахисника Євгена Шахова. Контракт розрахований на 2 роки з можливістю продовження ще на сезон.

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Лечче у сезоні 2018/19 здобув путівку у Серію А, при цьому уникнувши матчів плей-офф за право підвищення у класі.

Шахов разом з ПАОКом, з яким у нього був контракт до 30-го червня, виграв "золотий дубль" (чемпіонат та Кубок Греції), а також тричі поспіль брав кубковий трофей. За останній сезон у цій команді забив 5 голів, віддав 2 асисти, провівши 40 матчів у всіх турнірах.

Нагадаємо, у складі юнацької збірної України U-19 Євген виграв Чемпіонат Європи-2009. За національну команду колишній дніпрянин відіграв наразі 5 матчів і забив 1 гол.

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