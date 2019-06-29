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Сампдорія узгодила особистий контракт з Маліновським і намагається домовитись з Генком, – CdS

20:13 734 Читать на русском
Сампдорія узгодила особистий контракт з Маліновським і намагається домовитись з Генком, – CdS
Руслан Маліновський / Reuters

Представник Серії А готовий підписати хавбека Руслана Маліновського.

Фінальний раунд переговорів між Генком і Сампдорією запланований на 1 липня, стверджує Corriere dello Sport.

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Італійці вже домовилися з Маліновським щодо особистого контракту і тепер намагаються переконати Генк відпустити українця. За інформацією джерела, бельгійці попросять за свого гравця не менше 12 мільйонів євро.

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Раніше повідомлялося, що на Маліновського, окрім Сампдорії та Аталанти, претендує Валенсія.

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