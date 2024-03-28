Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) у черговому звіті опублікував результати дослідження, предметом якого стали трансфери футбольних клубів. Зокрема, аналітики з'ясували середній вік новачків, яких майже 800 клубів з 48-ми ліг світу підписали за останні 5 сезонів (з липня 2019-го до сьогодні).

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З'ясувалося, що найбільше ставку на молодь робить РБ Зальцбург. Середній вік новачків австрійського клубу за останні 5 сезонів склав 20,93 року. На другому місці йде бразильський РБ Брагантіно (21,72 року). Топ-3 замкнув Атлетік Більбао (21,90 року), інформує CIES на своєму сайті.

У топ-10 рейтингу опинилися і Шахтар з Динамо, які останніми роками значно омолодили свої склади. "Гірники" посіли 5 місце – середній вік їхніх новачків за останні 5 сезонів склав 22,46 року. Кияни замкнули топ-10 із показником 22,63 року.

Середній вік новачків обох українських грандів трохи знизився. З липня 2014-го по червень 2019-го цей показник у Шахтаря складав 22,83, а в Динамо – 24,01.

На іншому полюсі рейтингу опинився катарський клуб Аль-Гарафа. Середній вік футболістів, які приходили в команду, склав аж 30,27 року.