Прес-служба союзу опублікувала результати голосування за найкращий гол стадії плей-офф кваліфікації на Євро-2024.

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Тріумфатором став ісландець Альберт Гудмудссон, який посів перше і друге місце. Найкращим став його гол у фіналі кваліфікації проти України, другим – один із трьох його м'ячів у півфіналі проти Ізраїлю. Хоч якась втіха для одноклубника Руслана Маліновського, чия країна не кваліфікувалася на Євро.

Нагадаємо, через плей-офф на чемпіонат Європи пробилися три збірні – Грузія, Україна і Польща.