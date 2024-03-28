Збірна України пропустила найкращий гол кваліфікації Євро-2024 – одноклубник Маліновського посів два перших місця
19:36 - Читать на русском
УЄФА продовжує підбивати підсумки кваліфікаційного турніру на чемпіонат Європи.
54’ Віктор Циганков
84’ Михайло Мудрик
54’ Віктор Циганков
84’ Михайло Мудрик
Прес-служба союзу опублікувала результати голосування за найкращий гол стадії плей-офф кваліфікації на Євро-2024.
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Тріумфатором став ісландець Альберт Гудмудссон, який посів перше і друге місце. Найкращим став його гол у фіналі кваліфікації проти України, другим – один із трьох його м'ячів у півфіналі проти Ізраїлю. Хоч якась втіха для одноклубника Руслана Маліновського, чия країна не кваліфікувалася на Євро.
Нагадаємо, через плей-офф на чемпіонат Європи пробилися три збірні – Грузія, Україна і Польща.
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