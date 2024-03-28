"Кожна країна-учасниця Євро отримає від УЄФА 9,25 млн євро. Тобто УАФ мінімально отримає цю суму. Кожна перемога на груповому етапі ще мільйон, нічия – 500 тисяч. Вихід у плей-офф – ще півтора мільйона.

Шевченко озвучив дефіцит бюджету УАФ – фінансова яма сягнула більше 100 мільйонів

Ні для кого не новина, що кишені УАФ порожні. Гроші на розвиток дитячо-юнацького футболу треба ж звідкись брати. Скоро має бути аудит витрат попереднього керівництва УАФ, про що оголошував Шевченко. І ось влітку асоціація гарантовано отримає ці гроші – напряму чи траншами. Дуже сподіваюсь, що ці гроші підуть саме на розвиток футболу. За перемогу на Євро взагалі можна отримати 28 млн євро, але про це поки не йдеться", – розповів журналіст Володимир Звєров на каналі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, збірна України кваліфікувалась на Євро-2024 та потрапила до групи E з Бельгією, Словаччиною та Румунією. Фінальна частина відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня цього року.

Євро-2024: Україна в п'ятірці андердогів, високі шанси на плей-офф, два очевидні фаворити на трофей