Збірній України потрібно не так багато, щоб здивувати букмекерів на чемпіонаті Європи в Німеччині – прогнози для команди Реброва скромні.

Україна через плей-офф кваліфікувалася на Євро-2024 – обіграла без блиску Боснію та Герцеговину, а також впоралася з Ісландією. Визначилися всі 24 учасники турніру, сформувалися групи.

Букмекери оперативно оцінили перспективи збірних на чемпіонаті Європи. З допомогою Oddschecker поглянемо на зведені коефіцієнти від провідних контор.

Збірна України потрапила у рівну групу E та має високі шанси на вихід у плей-офф – коефіцієнти від 1,4 /Betfair/ до 1,73 /William Hill/. Фахівці виділяють команду Сергія Реброва незначним фаворитом у боротьбі з Румунією (1,57-1,8) та трішки більшим порівняно зі Словаччиною (1,73-2). Бельгія поза конкуренцією (1,03-1,05).

Перше місце в групі вже буде несподіванкою від "синьо-жовтих". На це дають від 5,5 (знову Betfair вірить найбільше) до 7,5.

Євро-2024: календар матчів збірної України у груповому турнірі

Починаючи з плей-офф, букмекери відводять Україні роль андердога та прогнозують швидкий виліт. Наша збірна потрапила в п'ятірку аутсайдерів (Грузія, Албанія, Словаччина, Словенія) з найменшими шансами на потрапляння у чвертьфінал. Прохід 1/8 фіналу Україною оцінений коефіцієнтами 4 /Bet365/ та 7 /William Hill/.

Півфінал за участю українців стане просто фантастикою (в середньому 21), а на перемогу України в турнірі здебільшого дають божевільній коефіцієнт 101. Але тут збірна вже не в п'ятірці найгірших – додатково обходимо Румунію, Польщу та Чехію.

Головними фаворитами на трофей виступають збірні Англії та Франції. Перемога Беллінгема і компанії на Євро-2024 представлена коефіцієнтами 4-4,33, а тріумф банди Мбаппе – 4,5-5. Третіми в прогнозах йдуть господарі – 6,5-7 на Німеччину. Замикають топ претендентів Іспанія та Португалія – 8-10.

За роль найкращого бомбардира позмагаються Кіліан Мбаппе і Харрі Кейн. Кріштіану Роналду лише третій у списку букмекерів.

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