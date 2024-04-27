"В Україні є хороші талановиті тренери. Наприклад, сьогодні мені подобається Ротань, мені подобається тренер Оболоні. У Іващенка є хороші футбольні ідеї. Дуже важко знайти українського тренера під "шахтарський" футбол.

"Бум – і Мудрика купує Челсі": Срна зізнався, чи не шкодує Шахтар, що не обрав Арсенал

Григорчук? Не "шахтарський" футбол. У нього більше футбол Аталанти, Гасперіні. Шахтар так не грає. Хоча Григорчук дуже хороший тренер, мені подобається його філософія футболу, але це, на жаль, не Шахтар.

Хто ще хороший тренер? У Шерифі показував суперрезультат Вернидуб, який сьогодні з Кривбасом. Шовковський демонструє цікавий футбол. У Динамо завжди був український тренер, у нас – ніколи, у нас філософія інша. Я вважаю, що європейські тренери можуть більше дати Шахтарю, ніж українські.

Що не так з українськими тренерами? Школа, освіта. Подивіться навіть на АПЛ, порахуйте, хто там виграв усі трофеї за останні 10-15 років. Усі іноземні тренери: Клопп, Гвардіола, Моурінью, Конте, Анчелотті, Тухель, Ді Маттео. Ми говоримо про Англію – жодного англійського тренера, який виграв Лігу чемпіонів чи АПЛ. Там величезні гроші, школи, умови божевільні.

У нас бракує футбольної освіти. Я вважаю, що над цим треба працювати. Я впевнений, що Андрій Шевченко тут багато змінить", – сказав Срна в інтерв'ю KDK.

Нагадаємо, після 24-х турів Шахтар випереджає Динамо на 4 очки (в обох команд є гра в запасі).

"Перемогу над Шахтарем святкували дуже гучно": автор шалених голів в УПЛ – про Раванеллі у Києві і казку у Волочиську