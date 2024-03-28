УЄФА планує прислухатися до головних тренерів, які просять збільшити заявку на континентальний турнір. Збірним знову можуть дозволити брати 26 футболістів, а не 23, повідомляє The Athletic.

Євро-2024: визначилися всі учасники фінальної частини – Україна офіційно отримала суперників у групі

Рішення ухвалять 8 квітня під час семінару для учасників Євро-2024. Це не нова практика. Заявки вже збільшували на Євро-2020 і ЧС-2022 через навантаження після пандемії COVID-19. Очікувалося, що на Євро-2024 повернуться до старого формату, але команди виступають проти.

Нагадаємо, чемпіонат Європи відбудеться в Німеччині, турнір пройде з 14 червня по 14 липня.