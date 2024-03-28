Ребров зможе взяти більше футболістів – УЄФА планує розширити заявку на Євро-2024
Керівний орган європейського футболу має ухвалити низку важливих рішень щодо проведення чемпіонату Європи.
УЄФА планує прислухатися до головних тренерів, які просять збільшити заявку на континентальний турнір. Збірним знову можуть дозволити брати 26 футболістів, а не 23, повідомляє The Athletic.
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Рішення ухвалять 8 квітня під час семінару для учасників Євро-2024. Це не нова практика. Заявки вже збільшували на Євро-2020 і ЧС-2022 через навантаження після пандемії COVID-19. Очікувалося, що на Євро-2024 повернуться до старого формату, але команди виступають проти.
Нагадаємо, чемпіонат Європи відбудеться в Німеччині, турнір пройде з 14 червня по 14 липня.