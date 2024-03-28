Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно має переповнений лазарет перед грою з Бернлі у 30 турі АПЛ.

Лондонці весь сезон страждають від травм. Після міжнародної паузи ситуація в лазареті тільки погіршилася.

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Як повідомляє The Sun, перед матчем з Бернлі Маурісіо Почеттіно не зможе розраховувати на десять гравців. Серед травмованих опинилися Ріс Джеймс, Уеслі Фофана, Крістофер Нкунку, Ромео Лавія, Трево Чалоба, Роберт Санчес, Керні Чуквуемека, Леві Колвілл, Бен Чілвел та Леслі Угучукву.

Травма Чілвела може вплинути на ігровий час Мудрика. Маурісіо Почеттіно нерідко використовував захисника на позиції українця. Крім того, Чуквуемека міняв Михайла в деяких матчах. Нкунку також здатен обмежувати ігровий час зірки збірної України.

Таким чином Мудрик не тільки залишився без деяких конкурентів, а й може частіше потрапляти у стартовий склад "синіх".

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Нагадаємо, Челсі у 30 турі АПЛ зіграє проти Бернлі. Ця зустріч запланована на 30 березня. Наразі лондонці перебувають на 11 місці з 39 балами у своєму активі.

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