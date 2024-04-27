Головний тренер Реала Карло Анчелотті після перемоги над Сосьєдадом в 33-му турі Ла Лігі висловився про кадрову ситуацію в команді.

"Я розумію, що люди думали, що ми прийшли розважитися, але гравці ні на мить цього не зробили. Я дуже пишаюся ними, за їхню відданість, ставлення, бажання та ентузіазм продовжувати перемагати. Вони хотіли зберегти хорошу динаміку, і я хочу їм подякувати.

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Перед матчем з Баварією мені потрібно оцінити склад, бо Мілітао повернувся, знову виходить у стартовому складі через 258 днів і показує дуже гарну гру. У нас є багато варіантів, і я повинен оцінити їх найближчими днями.

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Мілітао та Куртуа вже доступні. Думаю, Тібо міг би зіграти проти Кадіса, а потім ми оцінимо кожну гру. Сьогодні Мілітао показав, що помалу він повертається на свій найкращий рівень і у нього з'являється більше можливостей для покращення", – цитує Анчелотті AS.

До слова, через три дні Реал в Мюнхені зіграє перший півфінал Ліги чемпіонів. Гра 34-го туру Ла Ліги з Бетісом запланована на 4 травня, а вже 8 травня Мадрид у матчі-відповіді ЛЧ прийматиме Баварію.

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