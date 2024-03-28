Вже наступного сезону Львів може повернутися на футбольну мапу країни, повідомляє Спортивка.

Нива Т відреагувала на чутки про переїзд до Львова – офіційна заява клубу

"Містяни" припинили існування після останняього місця в УПЛ 2022/23. Формально Львів має право почати наступний розіграш у Першій лізі, але роглядається інший сценарій. Клуб може заявитися у Другу лігу абсолютно з нуля під новою юридичною особою і з повним ребрендингом (форма, емблема тощо). Все задля того, щоб не тягнути за собою чималі борги "мертвого" проекту Богдана Копитка.

Де-факто фінансувати "новий Львів" буде Роман Михайлів, який досі займається дитячо-юнацькою школою клубу і паралельно є інвестором тернопільської Ниви. Вихованці школи і повинні скласти кістяк потенційної команди. Де-юре власником "містян" має стати хтось інший (наприклад, бізнес-партнери Михайліва), аби не виник конфлікт інтересів щодо одночасного володіння двома клубами.

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