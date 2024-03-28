Сторони домовилися узгодити фінальне рішення вже влітку, стверджує Marca.

Лунін отримав пропозицію від Манчестер Юнайтед – українця сватають на місце 50-мільйонної "гранати"

Нова травма Куртуа означає, що Лунін збереже місце в основі до кінця нинішнього сезону. Реал сподівається, що українець продовжить демонструвати високий рівень і завершить кампанію на мажорній ноті. Настрою 25-річному воротарю має додати вихід на Євро-2024 зі збірною України, де він також став основним.

Якщо дійти компромісу щодо продовження контракту не вдасться, то Реал однаково отримає вигоду. Після останнього оновлення Transfermarkt Лунін подорожчав удвічі і зараз має найвищий цінник за кар'єру – 16 млн євро. Потенційний успішний виступ на Євро може ще більше підняти українця, за яким шикується чимала черга покупців.

Лунін на піку – що робити з Реалом?