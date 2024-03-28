"Недавно ми писали про потенційні трансфери гравців Шахтаря на вихід. І от сьогодні зʼявилась інформація щодо Кевіна Келсі. Як підтверджує наше джерело, агент Келсі справді займається питанням його працевлаштування в МЛС. В пріоритеті оренда. Чому МЛС? Бо у них трансферне вікно відкрите до 23 квітня, тому це один із небагатьох пристойних варіантів доступних зараз.

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Але наші джерела стверджують, що головним фактором стала навіть не мінімальна ігрова практика, а безпекова ситуація. На днях у Києві було влучання в районі Печерська, де мешкає багато футболістів Шахтаря. Говорять, що вибухи викликали цілу паніку серед іноземців клубу, деякі з яких почали одразу обривати телефони своїх агентів. Наразі розуміємо, що лише Келсі, який і так присів на лавку, справді шукає реальні варіанти і навіть провів попередні перемовини. Але цікаво, як буде розвиватися ситуація в майбутньому, поспостерігаємо за розвитком подій", – повідомив Telegram-канал Футбол з вертольоту.

Нагадаємо, рік тому Шахтар придбав Келсі з Бостона Рівер за мільйон євро. У нинішньому сезоні венесуельський форвард провів на полі усього 504 хвилини, оформивши 3 голи та 2 асисти.

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