Головні новини футболу 26 грудня: Ярмоленко отримав травму, Ліверпуль розбив найближчого переслідувача

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 26 грудня.

Англія

Андрій Ярмоленко отримав травму та пропустить важливий відрізок сезону. Вінгер Вест Хема і збірної України вибув на 3-4 тижні через пошкодження стегна. Його команда вже програла матч 19-го туру проти Крістал Пелас, пропустивши вирішальний гол на останніх хвилинах гри.

Ліверпуль знищив Лестер в матчі лідерів АПЛ та випереджає команду Роджерса на 13 очок, а Ман Сіті – на 14. Манчестер Юнайтед розгромив Ньюкасл, а Арсенал в дебютному матчі Мікеля Артети здобув лише нічию в поєдинку з Борнмутом. Челсі вдома несподівано програв Саутгемптону, Тоттенхем обіграв Брайтон, а Карло Анчелотті дебютував в Евертоні з перемоги над Бернлі.

Україна

Динамо оголосило суперників на першому тренувальному зборі в Туреччині, який триватиме з 15 по 28 січня. Підопічні Олексія Михайличенка проведуть 6 контрольних матчів.

УПЛ назвала найкращого гравця та тренера за підсумками грудня. Представники Шахтаря та Динамо залишилися ні з чим.

Український тренер Роман Григорчук покине Астану, яка під його керівництвом стала чемпіоном Казахстану. Наразі сторони узгоджують компенсацію за розрив контракту, інформують місцеві ЗМІ.

Інші головні події

Златан Ібрагімовіч близький до повернення в Мілан, який може отримати нового власника. Другий найбагатший мільярдер світу роздумує над придбанням легендарного клубу.

Роберт Лєвандовскі – найкращий бомбардир 2019 року. Форвард Баварії забив 54 голи, обійшовши Мессі на 3 м'ячі.

Еден Азар не зіграє в Суперкубку Іспанії через травму, а Едуард Соболь віддав гольовий пас у поєдинку чемпіонату Бельгії.