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Азар не зіграє у Суперкубку Іспанії

16:14 208 Читать на русском
Азар не зіграє у Суперкубку Іспанії
Еден Азар / Фото з відкритих джерел

Вінгер Реала Еден Азар не встигне відновитись після травми до матчу Суперкубка Іспанії.

Бельгійський півзахисник мадридського Реала Еден Азар не зможе прийняти участь у Суперкубку Іспанії, повідомляє видання Marca. Спочатку керівництво "вершкових" розраховувало, що бельгієць встигне відновитися до поєдинку, однак процес реабілітації затягується. Найшвидше Азар зможе з’явитись на полі не раніше кінця січня – початку лютого.

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Нагадаємо, 28-річний бельгієць пошкодив гомілку у зіткненні з Тома Меньє у матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти ПСЖ і покинув поле у супроводі лікарів. Попереднє обстеження виявило лише розтягнення, однак при більш детальному огляді лікарі діагностували мікротріщину.

До слова, цьогорічний формат Суперкубка Іспанії відрізнятиметься від попередніх – замість звичних двох команд-учасниць буде проведено міні-турнір з чотирьох команд. Протистояння пройде у Саудівській Аравії з 8 по 12 січня і складатиметься з двох півфінальних матчів і фіналу (матч за 3-е місце проводитись не буде).

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Іспанія Суперкубок Іспанії Еден Азар Еден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид
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