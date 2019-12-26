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Ібрагімовіч остаточно вирішив повернутися у Мілан і вже узгодив контракт із клубом, – ЗМІ

19:01 36 Читать на русском
Ібрагімовіч остаточно вирішив повернутися у Мілан і вже узгодив контракт із клубом, – ЗМІ
Златан Ібрагімовіч / Bleacher Report

Зірковий шведський форвард прийняв остаточне рішення щодо продовження своєї кар'єри.

38-річний футболіст дав згоду на перехід у Мілан, інформує сайт італійського журналіста Джанлуки Ді Марціо. Вже найближчим часом про перехід оголосять офіційно.

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Також стало відомо, що контракт Ібрагімовіча з Міланом буде розрахований на 6 місяців – до закінчення поточного сезону. Подальша співпраця сторін буде залежати від результатів команди та форми гравця.

Нагадаємо, що Ібрагімовіч вже виступав за Мілан. Швед забив 42 голи в Серії А у футболці "россонері" в період з 2010 по 2012 рік.

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Теги
Мілан Мілан Італія Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч
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