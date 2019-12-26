Тоттенхем здобув вольову перемогу над Брайтоном: 19-й тур АПЛ, матчі четверга

В рамках 19-го туру чемпіонату Англії Брайтон зазнав поразки від Тоттенхема. Звіт про цей та інші матчі дня читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2019/20, 19-й тур

Тоттенхем – Брайтон – 2:1

Голи: Кейн, 53, Аллі, 72 – Вебстер, 37

Астон Вілла – Норвіч – початок о 17:00

Борнмут – Арсенал – початок о 17:00

Крістал Пелас – Вест Хем – початок о 17:00

Челсі – Саутгемптон – початок о 17:00

Шеффілд Юнайтед – початок о 17:00

Евертон – Бернлі – початок о 17:00

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – початок о 19:30

Тур відкривав поєдинок у Лондоні між Тоттенхемом та Брайтоном. Перший гол забили господарі на 24-й хвилині, коли Кейн вирвався віч-на-віч з Раяном і переграв його в один дотик, однак взяття воріт було скасовано через офсайд. Гості відповіли голом на 37-й після подачі Гроса зі стандарту, яку точним ударом головою замкнув Вебстер – цього разу рахунок було відкрито. Його зрівняв невтомний Кейн, увірвавшись на лівий край штрафного на 53-й хвилині й двічі пробивши по воротах – перший постріл Раян парирував, але Харрі тут же зіграв на добиванні.

Загалом, матч проходив у рівній боротьбі, тож все вирішив клас команд. На 68-й хвилині Жозе Моурінью зняв з гри Вінкса й випустив Еріксена, а вже на 72-й Крістіан організував переможний гол, віддавши шикарну передачу з глибини на правий край штрафного. Ор'є у дотик прострілив на Аллі, а той елегантним рухом закинув м'яч у дальній верхній кут – 2:1. На 89-й Деле міг добити Брайтон, вирвавшись сам-на-сам з Раяном і пробивши метрів з 14-ти, але голкіпер у фантастичному стрибку парирував постріл. Тим не менш, від поразки у цій грі гості не врятувались.

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