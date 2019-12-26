Динамо визначилось із суперниками на першому тренувальному зборі – кияни проведуть 6 спарингів

Київське Динамо озвучило плани щодо тренувальних зборів під час зимової паузи.

Під час першого зимового тренувального збору в турецькому Белеку команда Олексія Михайличенка проведе шість контрольних матчів, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Зазначається, що матчі проти Вардара та Хайдука (23 та 24 січня) відбудуться у рамках товариського турніру Gloria Cup, у якому беруть участь три команди. Інші 4 матчі – проти Легії (19 січня), Нефтчі (20 січня), Динамо Брест (27 січня) та Кайрата (28 січня) – матимуть статус контрольних поєдинків. Крім того, вказується, що дати проведення матчів та суперники можуть змінитись.

Нагадаємо, перший навчально-тренувальний збір Динамо триватиме з 15 до 28 січня.

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