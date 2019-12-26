Ліверпуль знищив Лестер у матчі лідерів АПЛ – Александер-Арнольд став причетним до чотирьох голів

Центральний матч 19-го туру АПЛ між Лестером і Ліверпулем завершився розгромом "лисів" на їхньому полі (0:4).

Матч першої та другої команд АПЛ мав статус центрального у всій Європі (інші чемпіонати відпочивають), але перший тайм трішки розчарував. Ні, з динамікою, моментами та емоціями все було гаразд, але Лестер просто забув вийти на поле – доробком "лисів" до перерви стали лише катастрофічні помилки біля своїх воріт, нуль ударів по чужих та фантастично низькі 33% володіння м'ячем на деяких етапах гри.

Лестер – Ліверпуль – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Ліверпуль же одразу пішов уперед, ледь не відкривши рахунок вже на 2-й хвилині: спочатку Александер-Арнольд потужно пробив метрів з 22-х (Шмейхель парирував), а потім Мане випередив Каспера й замкнув простріл – втім, замість удару стався відскок в бік від Садьйо. За три хвилини по цьому Еванс обрізався прямо перед власним штрафним, після чого мерсисайдці розкатали швидку триходівку з ударом Салаха метрів з 19-ти – вище воріт! На 11-й же Мохамед розлютив Клоппа, почавши тікати віч-на-віч зі Шмейхелем, обігравши його й пробивши з дуже гострого кута – м'яч влучив у зовнішній бік сітки, хоча можна було обігратися з партнерами.

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Чи змусило це зібратися Лестер? Та аж ніяк. Вже на 15-й хвилині Перрейра на власній половині поля так добре вкинув аут, що Хендерсон вийшов на лінію штрафного й пробив – м'яч рикошетом ледь не влетів за комірець Шмейхелю в дальній кут! На 20-й сталося дуже неодзначне зіткнення Мане та Варді в карному майданчику "лисів", але арбітр вирішив проігнорувати цей епізод. Господарі у відповідь огризнулися кількома швидкими контратаками по флангах з пасом на хід Барнсу та Прату, але захист Ліверпуля не допускав помилок.

"Червоні" не могли не перевести кількість у якість. На 31-й хвилині вони відкрили рахунок після кутового та чергового виграного підбирання; Александер-Арнольд отримав пас від Робертсона й виконав чудову подачу з лівого флангу на правий край штрафного за спину Чілвеллу – Фірміно замкнув її ударом головою під ближню стійку! Ще через три хвилини закрити інтригу у матчі міг Мане, який вирвався віч-на-віч зі Шмейхелем після помилки Еванса, але Садьйо не зміг переграти Каспера у ближньому бою! Надалі Ліверпуль продовжив тримати ініціативу, але моментів до перерви не виникало.

Старт другого тайму був набагато веселішим за початок першого. Так, вже на 48-й хвилині стався дебютний удар Лестера по воротах – це Тілеманс стріляв з лінії напівкола перед штрафним, влучивши у п'ятку одного із захисників. Ліверпуль відповів кількома небезпечними підходами та кросами, а на 56-й хвилині ледь не відкрив рахунок зусиллями Фірміно – Роберто не влучив по м'ячу з лінії воротарського. Ще кращий момент гості запороли на 58-й: Фірміно пробив головою з гострого кута, Шмейхель відбив на Салаха, а той одразу ж вистрілив метрів з 11-ти – рикошетом від Каспера м'яч влучив у поперечину! Щоправда, тут був офсайд.

Поступово "лиси" не тільки вирівняли хід матчу, а й почали перехоплювати ініціативу. Зокрема, кілька класних ривків по флангу зробив Варді, який всадив Гомеса на жовту картку після фолу на самій лінії штрафного. Взагалі, 60-ті хвилини виглядали дуже нервово, тому Клопп змушений був реагувати. На 70-й він кинув у бій Мілнера з Оріджі, а вже за хвилину Джеймс став автором другого голу Ліверпуля – він забив з випадкового пенальті, призначеного після подачі Трента з кутового та влучання м'яча у руку Союнчу. 0:2.

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На обличчях вболівальників та футболістів Лестера читалося неймовірне розчарування (дехто навіть ховав обличчя). "Лиси" поплили капітально, а Ліверпуль моментально покарав за слабкодухість, влаштувавши погром: на 75-й хвилині Фірміно пробив з центру штрафного в дев'ятку, замкнувши простріл Александера-Арнольда, а на 78-й сам Трент метрів з 22-х вистрілив у лівий нижній кут – 0:4.

В ендшпілі поєдинку Лестеру трішки дали пограти з м'ячем на чужій половині поля, але нічого, крім ривка Варді по флангу з ударом з гострого кута в зовнішній бік сітки, "лиси" так і не створили. Ліверпуль також не наполягав на атаках. Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу мерсисайдців, які набрали 52 очки й відірвалися від Лестера на 13 залікових балів. Манчестер Сіті відстає на 14 пунктів.

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