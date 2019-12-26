Брюгге знищив Зюлте-Варегем – Соболь асистував у другому поєдинку поспіль

Брюгге розбив Зюлте-Варегем в рамках 21-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2019/20, 21-й тур

Брюгге – Зюлте-Варегем – 4:0

Голи: Д'ятта, 30, Окереке, 61, 64, Вормер, 90+2

Брюгге із Соболем у складі розгромив Зюлте-Варегем. Перший тайм завершився з мінімальною перевагою команди українця, гол на рахунку Д'ятти. А по перерві відбулась ключова заміна поєдинку – на полі з'явився Окереке, який за 3 хвилини оформив дубль. Крапку в матчі поставив Вормер, який забив з лінії штрафного після зрячого пасу Соболя. Додамо, що українець провів усю гру на полі.

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Таким чином, Брюгге набрав 49 пунктів та збільшив відрив від другого Антверпена до 9 очок.