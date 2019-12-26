Представники Зорі обрані найкращими в УПЛ у грудні

УПЛ оприлюднила імена найкращих в останньому місяці 2019 року.
Віктор Скрипник та Богдан Михайліченко стали найкращими тренером та гравцем УПЛ у грудні відповідно, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.
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Наставник луганців набрав 58% голосів, обігнавши Олександра Рябоконя, Олександра Бабича та Єгіше Мелікяна.
Михайліченко ж з 38% обігнав лідерів Динамо та Шахтаря – Артема Бєсєдіна, Віктора Циганкова, Жуніора Мораєса та Ісмаїлі.
Додамо, що Зоря завершила 2019 рік на 3 сходинці, відстаючи від Динамо на 2 пункти і на 16 – від лідируючого Шахтаря.
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