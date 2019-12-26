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Лєвандовскі став найкращим бомбардиром 2019 року – форвард Баварії випередив Мессі та Роналду

11:20 735 Читать на русском
Лєвандовскі став найкращим бомбардиром 2019 року – форвард Баварії випередив Мессі та Роналду
Роберт Лєвандовскі / Getty Images

2019 рік став одним з найуспішніших у кар’єрі польського нападника Роберта Лєвандовскі.

Форвард мюнхенської Баварії став найкращим бомбардиром за календарний рік, повідомляє AS. З 1 січня 2019 року поляк забив 58 голів у 54 матчах у складі баварського клубу та збірної Польщі.

Лєвандовскі прооперували після матчу з Вольфсбургом

Другим у цьому рейтингу йде аргентинський нападник Барселони Ліонель Мессі – володар "Золотого м’яча-2019" відзначився 50 голами у 58 іграх за каталонців та свою збірну. На третьому місці поки-що розташувався форвард ПСЖ і національної команди Франції Кіліан Мбаппе – 44 голи в 49 матчах.

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Четвертим йде нападник Манчестер Сіті і збірної Англії Рахім Стерлінг – 41 гол. Однак, в англійській Прем’єр-лізі до кінця року заплановано ще два тури і англієць цілком може обійти як мінімум Мбаппе. До слова, нападник туринського Ювентуса Кріштіану Роналду посів у цьому переліку лише шосту сходинку – португалець зумів відзначитись у воротах суперника 39 разів.

Топ-10 найкращих бомбардирів:

1. Роберт Лєвандовскі (Баварія, Польща) – 54

2. Ліонель Мессі (Барселона, Аргентина) – 50

3. Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція) – 44

4. Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті, Англія) – 41

5. Еран Захаві (Гуанчжоу Фулі, Ізраїль) – 40

6. Кріштіану Роналду (Ювентус, Португалія) – 39

7. Альфредо Морелос (Рейнджерс, Колумбія) – 39

8. Карлос Вела (Лос-Анджелес, Мексика) – 38

9. Андрас Спорар (Слован, Словенія) – 36

10. Габріель Барбоза (Фламенго, Бразилія) – 36

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