Григорчук покине Астану до кінця 2019 року – клуб і тренер домовляються щодо компенсації за розрив контракту

Український фахівець Роман Григорчук близький до припинення співпраці з Астаною.

Головний тренер покине команду зі столиці Казахстану до кінця 2019 року, стверджує KazFootball.

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Наразі сторони узгоджують компенсацію за достроковий розрив контракту, який розрахований ще на один рік. За даними джерела, наступним наставником Астани стане іноземний тренер, який вже має досвід роботи в Казахстані.

Нагадаємо, Роман Григорчук очолив Астану у 2018 році. У поточному сезоні він зміг вивести команду в груповий етап Ліги Європи і виграв золоті медалі чемпіонату Казахстану.

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