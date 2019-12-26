toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН ТРАНСФЕРИ ДИНАМО КИЇВ

Григорчук покине Астану до кінця 2019 року – клуб і тренер домовляються щодо компенсації за розрив контракту

13:37 953 Читать на русском
Григорчук покине Астану до кінця 2019 року – клуб і тренер домовляються щодо компенсації за розрив контракту
Роман Григорчук / Фото: SportX.kz

Український фахівець Роман Григорчук близький до припинення співпраці з Астаною.

Головний тренер покине команду зі столиці Казахстану до кінця 2019 року, стверджує KazFootball.

Грозний претендує на посаду головного тренера Шахтаря з Караганди

Наразі сторони узгоджують компенсацію за достроковий розрив контракту, який розрахований ще на один рік. За даними джерела, наступним наставником Астани стане іноземний тренер, який вже має досвід роботи в Казахстані.

Нагадаємо, Роман Григорчук очолив Астану у 2018 році. У поточному сезоні він зміг вивести команду в груповий етап Ліги Європи і виграв золоті медалі чемпіонату Казахстану.

"Лобановського я підвів": він став олімпійським чемпіоном Сеула-1988, а зараз збирає шасі на заводі "Фольксваген"

blog_ava
Голова селекційного відділу Шахтаря виділив двох португальських талантів, яких хотів би забрати в донецький клуб
10:11
2758
Теги
Світ Українці за кордоном Астана Астана Роман Григорчук Роман Григорчук Чемпіонат Казахстану
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
59
хв
Лестер Сіті
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук