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Мілан може придбати 2-й найбагатший мільярдер світу – він планує трансфери Мессі та Гвардіоли

22:40 441 Читать на русском
Мілан може придбати 2-й найбагатший мільярдер світу – він планує трансфери Мессі та Гвардіоли
Бернар Арно (другий ліворуч) готовий придбати Мілан на своїх умовах
Тарас Котів Тарас Котів

Чи купить Мілан французький мільярдер Бернар Арно? Ця тема вже не вперше жваво обговорюється в італійських ЗМІ.

Хедж-фонд Elliott Management, який забрав культовий клуб Італії у китайських інвесторів за борги (орієнтовні втрати американської компанії потягнули на декілька сотень мільйонів євро), активно шукає нового покупця. Спочатку восени повідомляли, що угоду можуть закрити до кінця 2019 року, а Мілан очолив би його колишній тренер. Тепер з'являються нові подробиці, хоча не дуже схоже на те, що 2020-й "россонері" зустрінуть з гарними новинами. Бернар Арно, друга найбагатша людина світу (статки француза оцінюють у фантастичні 110 мільярдів доларів, більші тільки у власника Amazon Джеффа Безоса), готовий заплатити за різними версіями від 850 до 950 мільйонів євро.

Засновник хедж-фонду Пол Сінгер вимагає суттєво більше – мінімум 1 мільярд і ще 200 млн, тож це повинна бути найдорожча угода купівлі футбольного клубу в історії. Французький бізнесмен небезпідставно вважає суму завищеною. Мілан позбувся великих зірок, радикально омолодив склад і почав ще більше економити на всьому після фіаско китайського проекту. Відповідно впали і результати, і прибутки, а фінансовий розрив між клубом, за який виступав Андрій Шевченко, та грандами з АПЛ, Прімери чи навіть Серії А стає просто катастрофічним.

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Відтак, якщо фанатів італійського клубу, який в поточному сезоні Серії А здобув менше перемог (6), ніж зазнав поразок (8), і чекають якісь позитивні новини найближчим часом, то пов'язані вони насамперед з його екс-форвардом. Златан Ібрагімовіч відмовив Болоньї, на нього претендує Карло Анчелотті після приходу в Евертон, але головним фаворитом називають Мілан. Хоча і тут перемовини непрості. Як відомо, 38-річний швед стає вільним агентом після розриву з Лос-Анджелес Гелаксі, але просить контракт на 18 місяців. "Россонері" готові на піврічну угоду та опцію продовження ще на повний сезон у разі успішних виступів Златана.

Повертаючись до Арно. Людина, яку видання Forbes визнало абсолютно найбільшим щасливчиком 2019 року (отримав приріст доходів на 40 мільярдів доларів, що майже на 18 більше, ніж у найближчого переслідувача), планує не лише заволодіти клубом, а й побудувати новий стадіон, щоб не залишатися на Сан-Сіро. Для цього потрібно досягти згоди обох міланських грандів, а також місцевої влади, що передбачає важкі дискусії – ціна питання становить 1,2 мільярда євро. Лише в тому разі, якщо "россонері" підуть назустріч, навесні клуб отримає нового могутнього власника. У перемовинах сторін посередником виступив Арієдо Брайда – спортивний директор і бос Мілана часів Берлусконі, який згодом працював у Барселоні.

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Такі ЗМІ, як La Repubblica і Mediaset, рапортують про мрію Арно посприяти возз'єднанню зіркового дуету Мессі з Гвардіолою, який розкрив у Манчестер Сіті українця Зінченка та інших гравців, але не здобув головного трофею в ЛЧ. Непрості розмови між мільярдерами буцімто тривають в умовах суворої таємниці, але у пресу все одно просочуються фундаментальні подробиці. Днями реальність перемовин підтвердив італійський адвокат, який заявив про доступ до документа з вимогами французького мільярдера провести незалежну перевірку клубу. "Якщо я наважусь на такий крок (придбання Мілана, – прим. "Футбол 24"), хочу мати в команді найкращих тренера та футболіста світу", – зізнається 70-річний бізнесмен.

Він розбагатів на таких дорогих марках товарів розкоші, як Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Hennessy. Звісно, Арно усвідомлює необхідність серйозно розщедритися, але придбати того ж Мессі буде надзвичайно важко. З топ-тренером (особливо, якщо Пеп не виграє Лігу чемпіонів у 2020-му) домовитися реальніше – тим паче, що каталонець уже працював у 3-х елітних чемпіонатах, а останнім часом Гвардіолу активно сватають ще й то у Францію (ПСЖ), то в Італію (Ювентус). Якщо не вдасться домовитися з аргентинцем та іспанцем, уже навіть є альтернатива – наставник Ліверпуля Юрген Клопп і форвард Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе.

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