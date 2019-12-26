Мілан може придбати 2-й найбагатший мільярдер світу – він планує трансфери Мессі та Гвардіоли

Чи купить Мілан французький мільярдер Бернар Арно? Ця тема вже не вперше жваво обговорюється в італійських ЗМІ.

Хедж-фонд Elliott Management, який забрав культовий клуб Італії у китайських інвесторів за борги (орієнтовні втрати американської компанії потягнули на декілька сотень мільйонів євро), активно шукає нового покупця. Спочатку восени повідомляли, що угоду можуть закрити до кінця 2019 року, а Мілан очолив би його колишній тренер. Тепер з'являються нові подробиці, хоча не дуже схоже на те, що 2020-й "россонері" зустрінуть з гарними новинами. Бернар Арно, друга найбагатша людина світу (статки француза оцінюють у фантастичні 110 мільярдів доларів, більші тільки у власника Amazon Джеффа Безоса), готовий заплатити за різними версіями від 850 до 950 мільйонів євро.

Засновник хедж-фонду Пол Сінгер вимагає суттєво більше – мінімум 1 мільярд і ще 200 млн, тож це повинна бути найдорожча угода купівлі футбольного клубу в історії. Французький бізнесмен небезпідставно вважає суму завищеною. Мілан позбувся великих зірок, радикально омолодив склад і почав ще більше економити на всьому після фіаско китайського проекту. Відповідно впали і результати, і прибутки, а фінансовий розрив між клубом, за який виступав Андрій Шевченко, та грандами з АПЛ, Прімери чи навіть Серії А стає просто катастрофічним.

Мессі та Гвардіола в Мілані – амбітний план відродження "россонері" від французького мільярдера

Відтак, якщо фанатів італійського клубу, який в поточному сезоні Серії А здобув менше перемог (6), ніж зазнав поразок (8), і чекають якісь позитивні новини найближчим часом, то пов'язані вони насамперед з його екс-форвардом. Златан Ібрагімовіч відмовив Болоньї, на нього претендує Карло Анчелотті після приходу в Евертон, але головним фаворитом називають Мілан. Хоча і тут перемовини непрості. Як відомо, 38-річний швед стає вільним агентом після розриву з Лос-Анджелес Гелаксі, але просить контракт на 18 місяців. "Россонері" готові на піврічну угоду та опцію продовження ще на повний сезон у разі успішних виступів Златана.

Повертаючись до Арно. Людина, яку видання Forbes визнало абсолютно найбільшим щасливчиком 2019 року (отримав приріст доходів на 40 мільярдів доларів, що майже на 18 більше, ніж у найближчого переслідувача), планує не лише заволодіти клубом, а й побудувати новий стадіон, щоб не залишатися на Сан-Сіро. Для цього потрібно досягти згоди обох міланських грандів, а також місцевої влади, що передбачає важкі дискусії – ціна питання становить 1,2 мільярда євро. Лише в тому разі, якщо "россонері" підуть назустріч, навесні клуб отримає нового могутнього власника. У перемовинах сторін посередником виступив Арієдо Брайда – спортивний директор і бос Мілана часів Берлусконі, який згодом працював у Барселоні.

Шевченко заслужив на шанс у топ-клубі, або Чому його відхід зі збірної України – питання часу

Такі ЗМІ, як La Repubblica і Mediaset, рапортують про мрію Арно посприяти возз'єднанню зіркового дуету Мессі з Гвардіолою, який розкрив у Манчестер Сіті українця Зінченка та інших гравців, але не здобув головного трофею в ЛЧ. Непрості розмови між мільярдерами буцімто тривають в умовах суворої таємниці, але у пресу все одно просочуються фундаментальні подробиці. Днями реальність перемовин підтвердив італійський адвокат, який заявив про доступ до документа з вимогами французького мільярдера провести незалежну перевірку клубу. "Якщо я наважусь на такий крок (придбання Мілана, – прим. "Футбол 24"), хочу мати в команді найкращих тренера та футболіста світу", – зізнається 70-річний бізнесмен.

Він розбагатів на таких дорогих марках товарів розкоші, як Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Hennessy. Звісно, Арно усвідомлює необхідність серйозно розщедритися, але придбати того ж Мессі буде надзвичайно важко. З топ-тренером (особливо, якщо Пеп не виграє Лігу чемпіонів у 2020-му) домовитися реальніше – тим паче, що каталонець уже працював у 3-х елітних чемпіонатах, а останнім часом Гвардіолу активно сватають ще й то у Францію (ПСЖ), то в Італію (Ювентус). Якщо не вдасться домовитися з аргентинцем та іспанцем, уже навіть є альтернатива – наставник Ліверпуля Юрген Клопп і форвард Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе.

Джампаоло не мав жодних шансів у Мілані, або Як Мальдіні вбиває клуб свого серця