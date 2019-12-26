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Ярмоленко вилетів на кілька тижнів і не допоможе Вест Хему в одній з найважчих частин сезону

09:17 2025 Читать на русском
Ярмоленко вилетів на кілька тижнів і не допоможе Вест Хему в одній з найважчих частин сезону
Андрій Ярмоленко / Твіттер Вест Хема

Вест Хему в найближчих матчах доведеться обходитись без допомоги Андрія Ярмоленка, який зазнав пошкодження.

 

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Ярмоленко зазнав травми привідного м'язу стегна, яка не дозволить йому допомогти "молотам" у шалений період зимових свят. Вест Хем проведе п'ять матчів за два тижні (з 26 грудня по 10 січня) – чотири у АПЛ та один у Кубку Англіїі проти Джиллінгема. Увесь цей час головному тренеру лондонців Мануелю Пеллегріні доведеться обходитись без послуг Ярмоленка.

До слова, у поточному сезоні представник збірної України зіграв за Вест Хем 15 матчів в АПЛ – 3 голи та 1 асист. Наразі команда з Лондона посідає 16 місце в турнірній таблиці.

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Англія Українці за кордоном Головне Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Крістал Пелас - Вест Хем
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