Ярмоленко вилетів на кілька тижнів і не допоможе Вест Хему в одній з найважчих частин сезону

Вест Хему в найближчих матчах доведеться обходитись без допомоги Андрія Ярмоленка, який зазнав пошкодження.

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Ярмоленко зазнав травми привідного м'язу стегна, яка не дозволить йому допомогти "молотам" у шалений період зимових свят. Вест Хем проведе п'ять матчів за два тижні (з 26 грудня по 10 січня) – чотири у АПЛ та один у Кубку Англіїі проти Джиллінгема. Увесь цей час головному тренеру лондонців Мануелю Пеллегріні доведеться обходитись без послуг Ярмоленка.

До слова, у поточному сезоні представник збірної України зіграв за Вест Хем 15 матчів в АПЛ – 3 голи та 1 асист. Наразі команда з Лондона посідає 16 місце в турнірній таблиці.

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