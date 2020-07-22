Головні новини футболу 21 липня: Динамо шукає тренера, в Зорі розпродаж, Маліновський і Зінченко перемагають

Динамо і Зоря продовжують залишатися головними ньюзмейкерами України. Про це і не тільки у дайджесті головних новин дня на "Футбол 24".

Коли в Динамо буде новий головний тренер, не знає ніхто

Динамо

В Динамо не буде ні Скрипника, ні Реброва. Принаймні в цьому переконує журналіст каналів "Футбол" Ігор Бурбас, який хвалиться своїми зв'язками у київському клубі. За версією телеграм-каналу Динамо Киев Inside, кандидатів очолити Динамо небагато. Рішення досі не ухвалено, але там "дуууже цікаво". Водночас Суркіс готовий відмовитися від звичних імен, тому більше шансів є навіть в тому, що команду очолить іноземець, ніж чергове "динамівське серце".

Гравці отримали своєрідне покарання – мабуть, найкоротшу відпустку серед всіх українських клубів. Новий тренер розпочне з Динамо 30 липня. "Час на відпочинок був під час карантину, який тривав два з половиною місяці", – ніби знущаючись, пояснює ситуацію офіційний сайт.

Жерсон Родрігес отримав нову пропозицію щодо продовження кар'єри – турецький клуб не відлякала скандальна поведінка гравця, але існують розбіжності з Динамо щодо схеми трансферу.

Зоря

Зоря підтвердила 4 втрати: хтось – в Динамо, ще двох продали в європейські клуби. Плюс Артем Громов під питанням. На цьому великий розпродаж лідерів повинен завершитися.

Скрипник готовий до Динамо, але рішуче заперечує будь-які контакти з братами Суркісами щодо цього питання. Водночас великою перепоною може стати значна сума відступних, яку прописав у контракті з екс-наставником Вердера Сергій Рафаїлов, колишній гендиректор луганського клубу. Такі гроші швидше потягне Шахтар, ніж Динамо.

Зоря визначилася з домашнім стадіоном на ЛЄ. Запоріжжя повинне прийняти груповий етап Ліги Європи. УЄФА вже в курсі, але є на Славутич-Арені ще серйозні недоліки, які потрібно буде виправити.

Українці в Європі

Ман Сіті знищив Уотфорд, Зінченко солідно відіграв після виходу на заміну. Команда півзахисника збірної України закрутила боротьбу за виживання – три команди йдуть поруч з однаковою різницею голів.

Маліновський допоміг Аталанті втримати переможну серію у гарячому матчі Серії А. Гасперіні знову вилучили, хоча Міхайловіч наговорив значно більше. Вистачало міцної італійської лайки, але ще один українець, який вийшов на заміну в європейському топ-чемпіонаті, взяв 3 очки.