Скрипник оцінив свої шанси очолити Динамо

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прокоментував чутки щодо можливого призначення наставником Динамо.

"Не можу сказати, що я кудись там йду. У мене є чинний контракт. А ось ці всі питання – у мене немає жодної конкретної пропозиції. Це єдине, що я можу сказати. Імовірність, що я залишуся, дуже висока. Якщо зі мною не розірвуть контракт, він буде діяти далі.

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Питання завжди є. Навіть у тих команд, у яких все нормально, завжди є теми, про що можна говорити, що обговорювати, приймати рішення, розвиватися далі. Ми вже домовилися з президентом, що я планую робити. У нас зараз починається пауза. Він в роз'їзді, я поїхав. Ми зберемося і поговоримо.

Контакти з босами Динамо? Поклавши руку на серце – не було. У мене не було жодного контакту з Ігорем та Григорієм Михайловичем. Не було з президентами або які там у них посади. Ні телефонних розмов.

Після матчу з Динамо я зустрівся з Григорієм Суркісом, якому сказав: "Я вас вітаю з заслуженою перемогою". Він відповів: "Вікторе, ви створили таку команду. На свою трійцю голів проти Динамо награли. Упевнений, що ви Десні не програєте і виконайте мету, поставлену перед сезоном". Ось це моя з ним розмова. І все. Не було жодного слова ні про які домовленості.

Що робив би, якби отримав пропозицію Динамо? Можу сказати, що я б не побоявся. Завжди є чутки, розповідають. Там такий тиск, потрібно бути чемпіоном світу, щоб там тренувати. Я не хочу порівнювати Бундеслігу і це", – поділився Скрипник в програмі ТаТоТаке.

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