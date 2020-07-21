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Рафаїлов: Клаусула по Скрипнику існує, виконати її в Україні в повному обсязі одноразово може тільки Шахтар

16:53 - Читать на русском
Рафаїлов: Клаусула по Скрипнику існує, виконати її в Україні в повному обсязі одноразово може тільки Шахтар
Віктор Скрипник / Сайт Зорі

Колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов розкрив деякі подробиці контракту Віктора Скрипника з луганським клубом.

"Клаусула по Скрипнику існує, виконати її в Україні в повному обсязі одноразово може тільки донецький Шахтар, але цю кандидатуру ми не розглядаємо. Можливо, президент якось домовиться.

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Скажу навіть більше – Скрипник наполягав на меншій сумі, але я переконав його прописати більші цифри. Але в українських реаліях за тренера це велика сума. Мільйон доларів? Я не буду називати суму, ненормально розголошувати цифри контракту, навіть з огляду на те, що я там не працюю", – заявив Рафаїлов в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, головним претендентом на Скрипника називають Динамо, яке після завершення сезону звільнило Олексія Михайличенка.

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Головне Шахтар Шахтар Динамо Динамо Зоря Зоря Сергій Рафаїлов Віктор Віктор Скрипник
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