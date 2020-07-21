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Жерсон Родрігес отримав нову пропозицію щодо продовження кар'єри – клуб не відлякала скандальна поведінка гравця

12:26 - Читать на русском
Жерсон Родрігес отримав нову пропозицію щодо продовження кар'єри – клуб не відлякала скандальна поведінка гравця
Жерсон Родрігес / фото ФК Анкарагюджю

Форвард Динамо Жерсон Родрігес своєю поведінкою ще не відлякав усіх потенційних покупців.

Жерсон Родрігес зацікавив турецький Гезтепе, повідомляє видання dokuzeylul.

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Зазначається, що клуб поки лише приглядається до гравця, але вже виникла одна перешкода – Динамо розраховує продати Жерсона, тоді як Гезтепе готовий лише на оренду. Додамо, що турецький клуб ще жодного разу не переміг після повернення з карантину.

Нагадаємо, минулого літа Динамо сплатило за Жерсона 2 млн євро японській Джубіло Іваті. Форвард мав серйозні проблеми з дисципліною і взимку приєднався до Анкарагюджю на правах оренди. В Туреччині справи нібито покращилися (11 матчів, 6 голів та 2 асисти), однак виник новий скандал – бійка з одноклубником, через яку контракт з нападником негайно був розірваний.

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Динамо Динамо Головне Туреччина Трансфери Гезтепе Гезтепе Жерсон Жерсон Родрігес
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