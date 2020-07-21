Зоря визначилася з домашнім стадіоном на груповий етап Ліги Європи

"Так, матчі Ліги Європи ми будемо проводити в Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена, де і базуємося. Ми вже заявили цей стадіон в УЄФА.

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Безумовно, будуть комісії з перевірками, але це нормальний процес. Так, є невеликі недопрацювання, але ми зустрінемося і з директором стадіону, і з керівництвом міста і будемо в плановому порядку всі недоліки усувати", – цитує Оганова офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, луганці посіли третє місце чемпіонату України, яке дає право на пряму путівку в груповий етап Ліги Європи.

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