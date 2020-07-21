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В Динамо не буде ні Скрипника, ні Реброва, – Бурбас

22:03 - Читать на русском
В Динамо не буде ні Скрипника, ні Реброва, – Бурбас
Віктор Скрипник / Сайт Зорі

Журналіст телеканалів "Футбол" Ігор Бурбас поділився інсайдом щодо майбутнього тренера Динамо.

"Тих, хто чекає Скрипника і Реброва на тренерській лаві Динамо, мушу розчарувати. За моєю інфою, ні першого, ні другого в Києві не буде.

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Причини різні, не лише контрактні зобов’язання. Тому переключаємось на обговорення інших варіантів і запасаємось терпінням. Бодай на кілька днів", – написав Бурбас у Twitter.

Нагадаємо, після завершення сезону Динамо вирішило звільнити Олексія Михайличенка, який здобув "срібло" УПЛ та Кубок України. Очікується, що ім'я нового наставника киян буде оголошене до 30 липня.

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Головне Сергій Сергій Ребров Віктор Віктор Скрипник Ігор Бурбас Динамо Динамо
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