Новий тренер розпочне з Динамо збори 30 липня, – ЗМІ

Київське Динамо вже визначилось, коли дізнається ім'я нового тренера та розпочне з ним підготовку до нового сезону.

"Збори киян пройдуть в Конча-Заспі і триватимуть 10-12 днів. 29-го числа команду попросили зібратися в Києві. 30-го – початок підготовки до нового сезону з новим тренером", – повідомляють журналісти Шахови у своєму телеграм-каналі.

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Нагадаємо, Динамо вчора, 21 липня, відправило у відставку Олексія Михайличенка. Ім'я наступника поки невідоме, але фаворитом на посаду вважається Віктор Скрипник.

До слова, Динамо посіло друге місце в чемпіонаті через нічию Зорі та Десни та завоювало Кубок України, обігравши Ворсклу в серії пенальті.

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