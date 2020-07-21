toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛИЧЕНКО ВІКТОР СКРИПНИК УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Новий тренер розпочне з Динамо збори 30 липня, – ЗМІ

10:04 - Читать на русском
Новий тренер розпочне з Динамо збори 30 липня, – ЗМІ
Гравці Динамо / ФК Динамо Київ

Київське Динамо вже визначилось, коли дізнається ім'я нового тренера та розпочне з ним підготовку до нового сезону.

"Збори киян пройдуть в Конча-Заспі і триватимуть 10-12 днів. 29-го числа команду попросили зібратися в Києві. 30-го – початок підготовки до нового сезону з новим тренером", – повідомляють журналісти Шахови у своєму телеграм-каналі.

Хто очолить Динамо після Михайличенка – Циганик назвав ймовірних кандидатів

Нагадаємо, Динамо вчора, 21 липня, відправило у відставку Олексія Михайличенка. Ім'я наступника поки невідоме, але фаворитом на посаду вважається Віктор Скрипник.

До слова, Динамо посіло друге місце в чемпіонаті через нічию Зорі та Десни та завоювало Кубок України, обігравши Ворсклу в серії пенальті.

"Банкрутство киян – не найгірше": новий тренер Динамо знайдений, вражаюча реакція на відставку Михайличенка

blog_ava
Скрипник хоче покинути Зорю, але Динамо має свого фаворита, – ЗМІ
11:29
2342
Теги
Динамо Динамо
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
1
хв
Уотфорд
20:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук