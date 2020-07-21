Динамо не розглядає кандидатуру Реброва на посаду тренера – кияни готові відмовитись від своєї традиції, – ЗМІ

Керівництво Динамо після невдалого сезону може наважитись на радикальні рішення.

Київський гранд вирішив зрадити своїй багаторічній стратегії і на даному етапі більше не запрошувати на посаду головного тренера фахівця, який раніше вже працював у клубі, стверджує Meta-raitings.

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Саме через це Динамо не розглядає варіант із призначенням Сергія Реброва. У шорт-лист "біло-синіх" здебільшого входять іноземні фахівці, однак конкретних імен наразі немає. Очікується, що Динамо призначить нового тренера до 29 липня, тобто перед початком підготовки до сезону 2020/21.

Нагадаємо, за підсумками вже минулої кампанії кияни здобули Кубок України, а також посіли друге місце УПЛ, яке дає право на кваліфікацію Ліги чемпіонів.

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