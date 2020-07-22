Главные новости футбола 21 июля: Динамо ищет тренера, в Заре распродажа, Малиновский и Зинченко побеждают

Динамо и Заря продолжают оставаться главными ньюсмейкерами Украины. Об этом и не только в дайджесте главных новостей дня на "Футбол 24".

Когда в Динамо будет новый главный тренер, не знает никто

Динамо

В Динамо не будет ни Скрипника, ни Реброва. По крайней мере в этом убеждает журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас, который хвастается своими связями в киевском клубе. По версии телеграмм-канала Динамо Киев Inside, кандидатов возглавить Динамо немного. Решение до сих пор не принято, но там "очччень интересно". В тое же время Суркис готов отказаться от привычных имен, так что больше шансы есть даже в том, что команду возглавит иностранец, чем очередное "динамовское сердце".

Игроки получили своеобразное наказание – пожалуй, самый короткий отпуск среди всех украинских клубов. Новый тренер начнет с Динамо 30 июля. "Время на отдых было во время карантина, который длился два с половиной месяца", – будто издеваясь, объясняет ситуацию официальный сайт.

Жерсон Родригес получил новое предложение о продолжении карьеры – турецкий клуб не отпугнуло скандальное поведение игрока, но существуют разногласия с Динамо по схеме трансфера.

Заря

Заря подтвердила 4 потери: кто-то – в Динамо, еще двух продали в европейские клубы. Плюс Артем Громов под вопросом. На этом большая распродажа лидеров должна завершиться.

Скрипник готов к Динамо, но решительно отрицает любые контакты с братьями Суркисами по этому вопросу. В то же время большой преградой может стать значительная сумма отступных, которую прописал в контракте с экс-наставником Вердера Сергей Рафаилов, бывший гендиректор луганского клуба. Такие деньги скорее потянет Шахтер, чем Динамо.

Заря определилась с домашним стадионом на ЛЕ. Запорожье должно принять групповой этап Лиги Европы. УЕФА уже в курсе, но есть на Славутич-Арене еще серьезные недостатки, которые нужно будет исправить.

Украинцы в Европе

Ман Сити уничтожил Уотфорд, Зинченко солидно сыграл после выхода на замену. Команда полузащитника сборной Украины закрутила борьбу за выживание – три команды идут рядом с одинаковой разницей голов.

Малиновский помог Аталанте удержать победную серию в горячем матче Серии А. Гасперини снова удалили, хотя Михайлович наговорил значительно больше. Хватало сочного итальянского мата, но еще один украинец, вышедший на замену в европейском топ-чемпионате, взял в итоге 3 очка.