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Гендиректор Зорі підтвердив чотири втрати – двоє гравців повертаються в Динамо, ще двох продали в європейські клуби

16:24 - Читать на русском
Гендиректор Зорі підтвердив чотири втрати – двоє гравців повертаються в Динамо, ще двох продали в європейські клуби
Михайліченко, Лєднєв, Кочергін та Кабаєв / Сайт Зорі

Станіслав Оганов, який виконує обов'язки генерального директора Зорі, повідомив про вирішення питань щодо деяких гравців.

"Щодо хлопців у пресі було багато чуток. Ми практично не коментували цю інформацію. Так, велися переговори і по Богдану Михайліченку, і по Євгену Чеберку. Переговори пройшли на високому рівні, і ми прийшли до думки, що до кінця сезону ці гравці захищають наші кольори, а після закінчення сезону, з першого серпня Богдан Михайліченко переходить в бельгійський Андерлехт, а Євген Чеберко – в австрійський ЛАСК.

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Крім того, закінчується оренда у Олександра Тимчика та Богдана Лєднєва, які повертаються в Динамо. Також ми продовжуємо переговори щодо Артема Громова. Більше від нас не йде ніхто. Всі на повноцінних контрактах. З багатьма футболістами контракти переукладено на більш тривалі терміни. Кістяк команди ми збережемо", – цитує Оганова офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, луганці посіли третє місце чемпіонату України, яке дає право на пряму путівку в груповий етап Ліги Європи.

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