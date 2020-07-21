Манчестер Сіті знищив Уотфорд, закрутивши боротьбу за виживання – три команди йдуть поруч з однаковою різницею голів

Манчестер Сіті від чемпіонату вже нічого не потрібно, а от Уотфорд продовжує боротьбу за виживання, на момент старту поєдинку перебуваючи у трьох очках від зони вильоту. Звісно ж, "шершням" бажано було б зачепитися хоча б за нічию, але їх влаштувала б і поразка з якомога меншою різницею голів. До стартового свистка вона становила -23, в той час як Астон Вілла та Борнмут мали по -27. Ускладнювалось завдання звільненням головного тренера Найджела Пірсона, замість якого на поле команду вивів 41-річний Айден Маллінс. Пеп Гвардіола, своєю чергою, вирішив приберегти в запасі Олександра Зінченка, випустивши на його позицію Жоао Канселу.

Уотфорд – Манчестер Сіті: онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ – як це було

Уотфорд обрав за стратегію тотальну гру на відбій. До 15-ї хвилини господарі володіли м'ячем всього 14% ігрового часу й віддали всього 23 передачі проти 143 у "містян". Надалі статистика сильно не покращувалась, однак тактика "шершнів" працювала – до 30-ї хвилини чотири із семи ударів Манчестер Сіті були заблоковані, ще два пройшли повз ворота, і лише постріл Родрі метрів з 25-ти з рикошетом від Жезуса полетів під поперечину – Фостер парирував у блискучому стрибку. Підопічним Айдена Маллінса навіть вдалося огризнутися ударом Х'юза з-за меж карного майданчика, але він виявився занадто неточним.

Здавалося, все йде за планом Уотфорда, але в останній третині першого тайму його оборона не витримала. За купою швидких дрібних передач на 31-й хвилині "шершні" пропустили проникний пас Вокера в центр штрафного – не встигли захисники розвернути голови, як Рахім потужним пострілом спрямував м'яч у дальню дев'ятку. Ще через сім хвилин Стерлінг увірвався на лінію карного майданчика, несподівано зробив паузу й отримав по ногах від Х'юза. Арбітр Майкл Олівер призначив пенальті, Раз взявся його виконувати – і не пробив Фостера! Втім, тут же форвард зіграв на добиванні. 2:0. Саме з цим рахунком команди й пішли на перерву.

Вже на перших двох хвилинах другого тайму гості могли довести справу до розгрому, однак удари Жезуса та Стерлінга метрів з 20-ти Фостер парирував. На 51-й був дуже неточний постріл Канселу з лівого краю штрафного, а на 60-й з дальньої дистанції стріляв де Брюйне – і знову Фостер впорався. Втім, довго так триматися Уотфорд не міг: на 63-й хвилині Стерлінг отримав розрізний пас від де Брюйне й пробив у лівий кут, Фостер парирував, але Фоден тут же зіграв на добиванні – 0:3. Ще за чотири хвилини прилетів четвертий гол – це Ляпорт головою замкнув класний навіс де Брюйне зі стандарту. Між цими епізодами на полі з'явився Олександр Зінченко, який замінив Вокера й перейшов на рідний лівий фланг.

В останні 20 хвилин Манчестер Сіті продовжив домінувати. Так, на 70-й з лінії штрафного над воротами пробивав Жезус, а на 77-й Фоден з дальньої дистанції цілив під поперечину – трохи неточно. Це був вже 21-й удар "містян" по воротах. Втім, поступово стала помітною відсутність мотивації з боку віце-чемпіона. Уотфорд навіть трішки поатакував наприкінці зустрічі, але нічого небезпечного створити не вдалося. Вже на останній секунді Жезус ударом головою забив п'ятий гол, але його скасували через офсайд. Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу гостей з рахунком 0:4.

Таким чином, Манчестер Сіті набрав 78 очок, залишаючись на другій позиції з відривом від третього Челсі в 15 залікових балів. Уотфорд тримається сімнадцятим, маючи 34 пункти в активі й -27 у різниці голів. За ним йдуть Астон Вілла й Борнмут з 31 очком і -27 за різницею голів. "Вишеньки" у цьому турі вже зіграли, а от бірмінгемці свій поєдинок розпочнуть прямо після матчу "шершнів".

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